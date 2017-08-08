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Регион 08.08.2017 17:46

Эрдоган примет участие в саммите ОИС в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы двусторонних отношений и обменялся с ним мнениями по ряду актуальных международных вопросов, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского президента.

"Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]