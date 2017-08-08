Эрдоган примет участие в саммите ОИС в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы двусторонних отношений и обменялся с ним мнениями по ряду актуальных международных вопросов, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского президента.

"Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане", - говорится в сообщении.