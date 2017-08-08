Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 52 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 августа 2017 года составляет 2 млн 56,346 тыс., сообщается в информации на сайте объединения.

"В январе-июле 2017 года объединением зарегистрировано 52,194 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 24,615 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 27,579 тыс. абонентов – в регионах страны", - отмечает объединение

По данным ПО, безвозмездно осуществляется подача газа в 440 мечетей и другие объекты религиозного значения в Азербайджане.

Н.Аббасова