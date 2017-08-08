Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 52 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 августа 2017 года составляет 2 млн 56,346 тыс., сообщается в информации на сайте объединения.
"В январе-июле 2017 года объединением зарегистрировано 52,194 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 24,615 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 27,579 тыс. абонентов – в регионах страны", - отмечает объединение
По данным ПО, безвозмездно осуществляется подача газа в 440 мечетей и другие объекты религиозного значения в Азербайджане.
Н.Аббасова
Бердымухамедов: Азербайджан и Туркменистан реализуют новые совместные проекты для диверсификации энергетических и транспортных маршрутов
Азербайджан и Туркменистан хотят превратить прикаспийский регион в арену международного партнерства - Бердымухамедов
Президент Алиев отмечает стратегический уровень сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном
Более 850 человек получили активы в рамках программы самозанятости в Азербайджане – замминистра труда
Google уволила сотрудника за письмо о непригодности женщин для работы в ИТ-секторе
Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Турция начала строительство стены на границе с Ираном
Турция рассчитывает до конца года вернуть в Сирию 100 тыс. из более чем 3 млн беженцев
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»