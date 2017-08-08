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ТЭК 08.08.2017 16:12

Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 52 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 августа 2017 года составляет 2 млн 56,346 тыс., сообщается в информации на сайте объединения.

"В январе-июле 2017 года объединением зарегистрировано 52,194 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 24,615 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 27,579 тыс. абонентов – в регионах страны", - отмечает объединение

По данным ПО, безвозмездно осуществляется подача газа в 440 мечетей и другие объекты религиозного значения в Азербайджане.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИГАЗ, АБОНЕНТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]