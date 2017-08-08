Президентские и парламентские выборы проходят в Кении

Жители Кении с раннего утра встают в очереди, чтобы проголосовать на президентских выборах, а также избрать членов национального собрания, сообщает во вторник Би-би-си.
Борьбу за пост президента ведут восемь кандидатов. При этом фаворитами являются нынешний президент Кении Ухуру Кениата и бывший премьер-министр страны Раила Одинга от оппозиционной партии Оранжевое демократическое движение.
Би-би-си отмечает, что кенийцам также предстоит выбрать членов национального собрания - нижней палаты парламента Кении.
Главный наблюдатель от Евросоюза Мариете Шааке отметила, что избирательные участки переполнены, и люди очень хотят проголосовать.
"Сегодня очень важный день для кенийцев. Мы надеемся, что эти выборы пройдут мирно, будут надежными и прозрачными", - сказала М.Шааке на избирательном участке в начальной школе в Найроби.
Бывший президент США Барак Обама, отец которого родился в Кении, также призвал к спокойствию.
"Выбор, который вы сделаете в ближайшие дни, может либо отбросить Кению назад, либо объединить ее. Как друг кенийского народа, я призываю вас работать во имя будущего, определяемое не розней и страхом, а единством и надеждой", - цитирует Би-би-си заявление Б.Обамы.
Во время президентских выборов в 2007 году более 1 тыс. кенийцев погибли и 600 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с массовыми столкновениями.
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