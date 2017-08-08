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СНГ 08.08.2017 19:16

В ООН располагают данными о том, что убежище в России с 2014 года попросили более 400 тыс. украинцев

427,24 тыс. граждан Украины попросили о предоставлении убежища в России с января 2014 года, следует из информационного бюллетеня управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации УВКБ ООН, который был представлен журналистам во вторник, с января 2014 года о предоставлении убежища в Германии просили 9,6 тыс. украинцев, в Италии - 9,3 тыс., в Польше - 4,3 тыс., во Франции - 3,5 тыс., в Швеции - 3,1 тыс. человек.

При этом статус лица, находящегося под дополнительной защитой на Украине, получили 1497 беженцев из Афганистана, 446 - Сирии, 194 - Армении, 157 - Азербайджана, по 133 - России и Сомали.

В 2016 году заявления на получение убежища на Украине подали 6573 человека, из них: 25% - из Афганистана, по 10% - из Сирии и России, 6% - из Узбекистана, 5% - из Ирака.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, УБЕЖИЩЕ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]