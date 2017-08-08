Свыше 3 тыс. военнослужащих ВСУ погибли с начала военного конфликта в Донбассе - Генштаб

С начала проведения силовой операции на востоке Украины погибли 3 тыс. 178 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
"С начала проведения операции количество погибших военнослужащих ВСУ составляет 3 тыс. 178", - отметили в пресс-службе во вторник.
При этом собеседник агентства отметил, что общая численность погибших в зоне конфликта в Донбассе представителей всех украинских вооруженных формирований и силовых структур превышает цифру в 3,6 тыс. человек.
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