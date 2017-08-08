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СНГ 08.08.2017 18:35

Свыше 3 тыс. военнослужащих ВСУ погибли с начала военного конфликта в Донбассе - Генштаб

С начала проведения силовой операции на востоке Украины погибли 3 тыс. 178 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"С начала проведения операции количество погибших военнослужащих ВСУ составляет 3 тыс. 178", - отметили в пресс-службе во вторник.

При этом собеседник агентства отметил, что общая численность погибших в зоне конфликта в Донбассе представителей всех украинских вооруженных формирований и силовых структур превышает цифру в 3,6 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]