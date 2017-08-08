Саакашвили утверждает, что глава МИД Украины имеет российское гражданство

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михаил Саакашвили утверждает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин имеет гражданство России.
"Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.
"Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - добавил он, обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко.
Ранее в этот день первый замглавы украинской Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк сообщил, что у М.Саакашвили при попытке пересечения украинской границы будет изъят паспорт гражданина Украины, а сам он не будет пропущен на территорию страны.
26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.
4 августа М.Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.
8 августа СМИ сообщили, что М.Саакашвили покинул Польшу и направился в Литву. В Вильнюсе М.Саакашвили заявил, что не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы.
Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении армянского диверсанта
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского подростка в результате обстрела с армянской стороны – Генпрокуратура
Бердымухамедов: Азербайджан и Туркменистан реализуют новые совместные проекты для диверсификации энергетических и транспортных маршрутов
Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полностью соблюдать сделку ОПЕК+
Индонезия откладывает импорт СПГ на 4-5 лет
Цены на нефть снижаются в ожидании итогов встречи ОПЕК+, Brent подешевела до $52,26 за баррель
Более 850 человек получили активы в рамках программы самозанятости в Азербайджане – замминистра труда
Google уволила сотрудника за письмо о непригодности женщин для работы в ИТ-секторе
Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»