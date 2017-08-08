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СНГ 08.08.2017 18:45

Саакашвили утверждает, что глава МИД Украины имеет российское гражданство

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михаил Саакашвили утверждает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин имеет гражданство России.

"Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

"Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - добавил он, обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее в этот день первый замглавы украинской Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк сообщил, что у М.Саакашвили при попытке пересечения украинской границы будет изъят паспорт гражданина Украины, а сам он не будет пропущен на территорию страны.

26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

4 августа М.Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.

8 августа СМИ сообщили, что М.Саакашвили покинул Польшу и направился в Литву. В Вильнюсе М.Саакашвили заявил, что не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, КЛИМКИН, ГРАЖДАНСТВО


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