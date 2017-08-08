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Дальнее зарубежье 08.08.2017 16:41

Трамп призывает к решительности и жесткости в отношении Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал международное сообщество к решительным и жестким мерам для решения северокорейской проблемы.

"После многих лет неудач страны объединяются, чтобы наконец-то ответить на опасность, которую представляет собой Северная Корея. Мы должны быть жесткими и решительными!" - написал он в своем "Твиттере".

5 августа СБ ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций в отношении КНДР.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]