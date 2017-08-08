Трамп призывает к решительности и жесткости в отношении Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал международное сообщество к решительным и жестким мерам для решения северокорейской проблемы.

"После многих лет неудач страны объединяются, чтобы наконец-то ответить на опасность, которую представляет собой Северная Корея. Мы должны быть жесткими и решительными!" - написал он в своем "Твиттере".

5 августа СБ ООН единогласно проголосовал за ужесточение санкций в отношении КНДР.