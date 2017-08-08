Президент Алиев ожидает увеличение транзитных возможностей Азербайджана и Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших возможностей для двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Подписанный сегодня Меморандум создает хорошую основу для нашей дальнейшей деятельности», - подчеркнул И.Алиев, выступая с совместным с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявлением.

Он также отметил хорошие достижения в торгово-экономической сфере.

«В прошлом году вырос уровень взаимного товарооборота», - сказал президент.

По его словам, в ходе двусторонней встречи во вторник стороны обсудили сотрудничество в транспортной сфере.

«Большая часть сегодняшних переговоров была посвящена транспортным вопросам. И в Туркменистане, и в Азербайджане строятся и в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию новые морские торговые порты. Это приведет к увеличению объемов грузоперевозок», - подчеркнул И.Алиев.

Президент отметил, что одной из тем переговоров стала строящаяся железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

«Эта дорога многократно увеличит транзитные возможности и Туркменистана, и Азербайджана», - сказал глава государства.

Р.Бабаев