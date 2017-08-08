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Дальнее зарубежье 08.08.2017 19:03

В ЕС ждут итогов расследования по срокам уведомления Бельгией о заражении куриных яиц, об оргвыводах говорить рано - Еврокомиссия

Если выяснится, что Бельгия пренебрегла своей обязанностью как можно быстрее информировать европейские структуры об обнаружении инсектицида фипронила в куриных яйцах, против нее может быть начата процедура о нарушении европейского законодательства, заявляют в Еврокомиссии.

"В настоящее время ведется расследование с целью точно установить, когда именно бельгийские власти оказались в курсе (заражения яиц инсектицидом - ИФ). На данной стадии, что касается нас, нет никаких подтверждений, было нарушение или нет, так как мы пока не можем установить, как это произошло", - сказала во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

При этом она в очередной раз подтвердила, что Бельгия уведомила ЕС через европейскую систему быстрого оповещения о состоянии продовольственных продуктов 20 июля. В то же время власти страны признают, что бельгийскому Агентству по безопасности продовольственной цепи стало известно о заражении еще в начале июня. В последние дни в СМИ Бельгии появилась информация, что первые зараженные инсектицидом пробы были получены 15 мая.

Когда государство-член ЕС недостаточно оперативно извещает другие страны союза о подобных проблемах, это, конечно, является нарушением правил, добавила другой представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. "Если констатировано несоблюдение порядка уведомления государством-членом, это государство-член считается нарушившим правила, и может быть запущена процедура о нарушении", - пояснила она.

"Но на данной стадии об этом речь пока не идет в отношении Бельгии. Многочисленная информация должна еще быть изучена по итогу расследования, начатого прокуратурой", - сообщила А.-К.Итконен.

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Тэги: ЕС, БЕЛЬГИЯ, ЯЙЦА, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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