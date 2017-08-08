Бердымухамедов: Азербайджан и Туркменистан реализуют новые совместные проекты для диверсификации энергетических и транспортных маршрутов

Ашхабад и Баку нацелены на реализацию новых совместных проектов по диверсификации энергетических и транспортных маршрутов, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Стратегическими направлениями нашего сотрудничества являются энергетика и транспорт. У нас есть соответствующая инфраструктура, общее мнение по конфигурации энергетических и транспортных маршрутов. Мы воспользуемся всеми возможностями и потенциалом для реализации новых, совместных проектов по диверсификации энергетических и транспортных потоков»,- сказал Г.Бердымухамедов во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга во вторник в Баку.

Он также отметил, что Туркменистан и Азербайджан занимают лидирующие позиции в Евразийском пространстве по объемам производства энергоносителей.

«Речь идет не только о Евразийском пространстве и регионе, могу сказать, что наши страны занимают лидирующие позиции во всем мире по объемам производства энергоносителей»,- отметил президент.

Ф.Исазаде