Турция начала строительство стены на границе с Ираном

В Турции началось строительство стены на границе с Ираном, сообщает во вторник информагентство "Доган".

Ожидается, что заградительный барьер будет достигать трех метров в высоту, он будет построен по подобию стены, которая ранее была сооружена на границе Турции и Сирии.

Турецкие власти подчеркивают, что строительство стены является одной из мер, направленных против боевиков Рабочей партии Курдистана, которая признана в стране террористической организацией.

В июне Турция объявила о завершении строительства 700-километровой стены на границе с Сирией.