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Регион 08.08.2017 17:07

Турция начала строительство стены на границе с Ираном

В Турции началось строительство стены на границе с Ираном, сообщает во вторник информагентство "Доган".

Ожидается, что заградительный барьер будет достигать трех метров в высоту, он будет построен по подобию стены, которая ранее была сооружена на границе Турции и Сирии.

Турецкие власти подчеркивают, что строительство стены является одной из мер, направленных против боевиков Рабочей партии Курдистана, которая признана в стране террористической организацией.

В июне Турция объявила о завершении строительства 700-километровой стены на границе с Сирией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ГРАНИЦА, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]