Курс манат/доллар на 9 августа - 1,7007 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 августа установил на уровне 1,7007 манат/$1 (8 августа -1,7008 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова