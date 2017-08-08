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Регион 08.08.2017 17:55

Иранский президент намерен лишить Корпус стражей исламской революции контроля над Минобороны страны - СМИ

Президент Ирана Хасан Рухани намерен лишить элитное военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) контроля над министерством обороны страны, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

К такому выводу агентство пришло, основываясь на анализе списка 17 кандидатов на должности министров, переданном президентом на утверждение в парламент.

В случае утверждения кандидатур, потеря контроля КСИР над министерством обороны страны будет впервые за почти 25 лет.

Наряду с этим в представленном списке президента отсутствуют женщины.

Ранее сообщалось, что на своих постах останутся глава МИД Джавад Зариф, министр нефти Бижан Зангане, министр по делам разведки Махмуд Алави. На пост министра обороны претендует нынешний и.о. руководителя оборонного ведомства генерал Амир Хатами.

Ожидается, что парламент рассмотрит предложенные кандидатуры на следующей неделе.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИНОБОРОНЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]