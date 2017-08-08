Сильное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань

Землетрясение магнитудой 6,1-6,2 произошло во вторник в китайской провинции Сычуань.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок отмечен в 13:20 по Гринвичу (16:20 мск) в 279 км севернее города Чэнду.

Эпицентр находился на глубине 10 км.

Никаких данных о пострадавших и об ущербе не поступало.