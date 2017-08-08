Сечин заявлен стороной обвинения в качестве свидетеля по делу Улюкаева - суд

Глава "Роснефти" Игорь Сечин значится среди свидетелей обвинения по делу в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки на 2 млн долларов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.
"На предварительных слушаниях стороны заявляют своих свидетелей. Сторона обвинения заявила Сечина в качестве свидетеля. Возможно, он будет вызван в суд", - сказала Э.Хиль во вторник.
Она предположила, что И.Сечин был указан среди прочих свидетелей в обвинительном заключении.
Пресс-секретарь уточнила, что о твердом намерении стороны обвинения допросить И.Сечина в судебном заседании у нее информации нет.
Позже она добавила, что имя И.Сечина звучало в числе свидетелей, перечисленных прокурором.
"Сечин фигурирует в списке, но все станет известно на судебном заседании, когда сторона обвинения начнет представлять свои доказательства и озвучит свидетелей", - сказала Э.Хиль.
Вместе с тем, глава "Роснефти" в случае вызова на допрос в качестве свидетеля может как явиться лично, так и направить в суд своих представителей.
Ранее во вторник Замоскворецкий суд Москвы по итогам предварительных слушаний назначил рассмотрение дела А.Улюкаева по существу на 16 августа в открытом режиме, продлив домашний арест экс-министру на полгода, то есть до 27 января 2018 года.
В настоящее время А.Улюкаев является самым высокопоставленным чиновником, привлекаемым к уголовной ответственности в новейшей истории России.
15 ноября 2016 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Экс-глава Минэкономразвития в тот же день был помещён под домашний арест, где и находится до сих пор.
По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.
Президент РФ Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил А.Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отставка А.Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.
23 мая официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что А.Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере).
А.Улюкаев свою вину не признает.
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