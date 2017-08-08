Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 16%, в июне – на 6%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 июля 2017 года оцениваются в 13 млрд 482,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-июнь 2017 года кредитные вложения банков сократились на 15,6%.

При этом в июне текущего года кредитные вложения банков сократились на 912 млн манатов или на 6,3%.

В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.

А.Ахундов