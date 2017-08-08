Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0092 RUR   0.0283 GBR   2.2196 TRY   0.4819

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.39 Brent   52.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 42° Завтра 28° 39° 11 Авг 22° 34° 12 Авг 22° 30°

Финансы 08.08.2017 18:03

Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 16%, в июне – на 6%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 июля 2017 года оцениваются в 13 млрд 482,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-июнь 2017 года кредитные вложения банков сократились на 15,6%.

При этом в июне текущего года кредитные вложения банков сократились на 912 млн манатов или на 6,3%.

В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНКИ, КРЕДИТЫ


Похожие новости


Банки в Азербайджане в I полугодии 2017г сократили чистые объемы продаж наличной валюты на 40% Банки в Азербайджане в январе-июне сократили активы на 4,5%, увеличили капитализацию на 42% Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за I полугодие составила около 85 млн манатов Агентство Moodys понизило долгосрочные депозитные рейтинги четырех азербайджанских банков ADIF готовится продать имущество Royal Bank и Atrabank Банки в Азербайджане в I квартале 2017г вдвое сократили чистые объемы продаж наличной валюты

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]