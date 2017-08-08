Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0092 RUR   0.0283 GBR   2.2196 TRY   0.4819

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.39 Brent   52.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 42° Завтра 28° 39° 11 Авг 22° 34° 12 Авг 22° 30°

Финансы 08.08.2017 18:16

Банковские вклады населения в Азербайджане в I полугодии сократились на 7%, в июне выросли на 0,9%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 июля 2017 года составляют 6 млрд 907,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-июне 2017 года банковские вклады населения сократились на 7,3%.

При этом в июне банковские вклады населения увеличились на 60,4 млн манатов или на 0,9%.

В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


Похожие новости


Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 16%, в июне – на 6% Банки в Азербайджане в I полугодии 2017г сократили чистые объемы продаж наличной валюты на 40% Банки в Азербайджане в январе-июне сократили активы на 4,5%, увеличили капитализацию на 42% Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за I полугодие составила около 85 млн манатов Агентство Moodys понизило долгосрочные депозитные рейтинги четырех азербайджанских банков ADIF готовится продать имущество Royal Bank и Atrabank

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]