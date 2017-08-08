В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского подростка в результате обстрела с армянской стороны – Генпрокуратура

Товузская районная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с ранением азербайджанского 13-летнего подростка Рамина Юсифова в результате очередного обстрела подразделениями Вооруженных сил Армении села Гаралар на азербайджано-армянской госгранице, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, дело возбуждено по статьям 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов с нападением на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана.

Ф.Исазаде