США продолжат поддержку Тбилиси, но Грузия должна сама выбирать свое будущее - американский посол

Грузия должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего, заявил во вторник в эфире телекомпании "Имеди" посол США Ян Келли во время посещения мемориала павшим воинам в Тбилиси.

"Страна должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего. США пообещали, что продолжат поддержку Грузии в процессе восстановления территориальной целостности и вступления в евроатлантические структуры", - заявил американский дипломат.

"Вице-президент Майк Пенс сказал, и я также повторяю, что США осуждают оккупацию и все стороны должны найти возможность для мирного урегулирования этого конфликта", - добавил Я.Келли.