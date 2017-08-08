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Регион 08.08.2017 19:54

США продолжат поддержку Тбилиси, но Грузия должна сама выбирать свое будущее - американский посол

Грузия должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего, заявил во вторник в эфире телекомпании "Имеди" посол США Ян Келли во время посещения мемориала павшим воинам в Тбилиси.

"Страна должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего. США пообещали, что продолжат поддержку Грузии в процессе восстановления территориальной целостности и вступления в евроатлантические структуры", - заявил американский дипломат.

"Вице-президент Майк Пенс сказал, и я также повторяю, что США осуждают оккупацию и все стороны должны найти возможность для мирного урегулирования этого конфликта", - добавил Я.Келли.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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