Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении армянского диверсанта

Вооруженные силы Азербайджана пресекли попытку диверсионного проникновения на физули-ходжавендском участке карабахского фронта, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Днем 8 августа с целью осуществления очередной провокации на физули-ходжавендском участке фронта разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку нападения на позиции наших подразделений»,- говорится в сообщении Минобороны.

«Точным выстрелом уничтожен один из членов диверсионной группы противника, отброшенной назад в результате принятых неотложных мер»,- отмечается в сообщении.

Минобороны отмечает, что потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

«Наши войска не понесли потерь и полностью контролируют оперативную обстановку»,- отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде