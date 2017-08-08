Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0092 RUR   0.0283 GBR   2.2196 TRY   0.4819

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.39 Brent   52.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 42° Завтра 28° 39° 11 Авг 22° 34° 12 Авг 22° 30°

Карабахский конфликт 08.08.2017 19:57

Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении армянского диверсанта

Вооруженные силы Азербайджана пресекли попытку диверсионного проникновения на физули-ходжавендском участке карабахского фронта, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Днем 8 августа с целью осуществления очередной провокации на физули-ходжавендском участке фронта разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку нападения на позиции наших подразделений»,- говорится в сообщении Минобороны.

«Точным выстрелом уничтожен один из членов диверсионной группы противника, отброшенной назад в результате принятых неотложных мер»,- отмечается в сообщении.

Минобороны отмечает, что потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

«Наши войска не понесли потерь и полностью контролируют оперативную обстановку»,- отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского подростка в результате обстрела с армянской стороны – Генпрокуратура Баку возлагает ответственность на Ереван за реакцию на ранение азербайджанского подростка - МИД Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 146 раз - Минобороны Азербайджана Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 141 раз - Минобороны Азербайджана Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 138 раз - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]