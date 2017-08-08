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ТЭК 08.08.2017 19:58

Цены на нефть снижаются в ожидании итогов встречи ОПЕК+, Brent подешевела до $52,26 за баррель

Цены на нефть снижаются, трейдеры ждут итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу в Абу-Даби во вторник.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 подешевели на $0,11 (0,21%) до $52,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,11 (0,22) - до $49,28 за баррель.

Некоторую поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия сократит поставки нефти клиентам по всему миру в сентябре, как минимум, на 520 тыс. баррелей в сутки (б/с), пишет MarketWatch.

Госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) с 1 сентября уменьшит поставки нефти в страны Азии примерно на 10%, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

Цены на нефть перешли к росту на этих сообщениях, однако затем их снижение возобновилось. Трейдеры предпочли сфокусироваться на ожиданиях, что скорое завершение автомобильного сезона в США приведет к ослаблению спроса на бензин.

"Все может измениться в следующие несколько недель, и эти ожидания делают картину рынка несколько более "медвежьей", чем она была", - отмечает аналитик Standard Chartered Эмили Эшфорд.

Данные о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, как ожидается, подтвердят сокращение, как запасов нефти, так и запасов бензина в стране.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы нефти в США за неделю уменьшились на 2,2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]