Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полностью соблюдать сделку ОПЕК+

Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, взятые в рамках сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, говорится в пресс-релизе картеля по итогам внеочередного заседания технического комитета по контролю за выполнением договоренностей.

Страны представили комитету свои видения развития нефтяного рынка и о перспективах своей добычи.

Указанные страны выразили полную приверженность существующему механизму мониторинга (уровней добычи, а не экспорта, как было недавно предложено - ИФ).

Выводы этого заседания будут в дальнейшем обсуждаться на внеочередном заседании 21 августа в Вене, говорится в релизе.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года. Позднее страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились снизить добычу нефти: квота ОПЕК - 1,2 млн б/с, не-ОПЕК - 558 тыс. б/с.

В июне уровень выполнения сделки оказался самым низким с начала года. По расчетам МЭА, в июне ОПЕК выполнила сделку на 78%, страны не-ОПЕК - на 82%. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявлял о неготовности продолжать сокращать добычу сверх своей квоты, позволяя "безбилетникам" не выполнять соглашение.

Министр энергетики РФ Александр Новак замечал, что причины, по которым некоторые страны не выполняют соглашение, разные и нужно их проанализировать.

Согласно отчету ОПЕК и расчетам "Интерфакса", самый низкий процент исполнения сделки в июне у Ирака - 28%. Страна также ни разу за прошедшие полгода не соблюла свою квоту сокращения добычи - 210 тыс. б/с. ОАЭ должны снизить добычу нефти на 139 тыс. б/с, однако с начала 2017 года, когда начало действовать соглашение, ни разу не достигли 100-процентного выполнения. Так, по итогам июня, согласно отчету ОПЕК, страна выполнила сделку на 83%.