Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0092 RUR   0.0283 GBR   2.2196 TRY   0.4819

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.39 Brent   52.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 42° Завтра 28° 39° 11 Авг 22° 34° 12 Авг 22° 30°

ТЭК 08.08.2017 21:29

Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полностью соблюдать сделку ОПЕК+

Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, взятые в рамках сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, говорится в пресс-релизе картеля по итогам внеочередного заседания технического комитета по контролю за выполнением договоренностей.

Страны представили комитету свои видения развития нефтяного рынка и о перспективах своей добычи.

Указанные страны выразили полную приверженность существующему механизму мониторинга (уровней добычи, а не экспорта, как было недавно предложено - ИФ).

Выводы этого заседания будут в дальнейшем обсуждаться на внеочередном заседании 21 августа в Вене, говорится в релизе.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года. Позднее страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились снизить добычу нефти: квота ОПЕК - 1,2 млн б/с, не-ОПЕК - 558 тыс. б/с.

В июне уровень выполнения сделки оказался самым низким с начала года. По расчетам МЭА, в июне ОПЕК выполнила сделку на 78%, страны не-ОПЕК - на 82%. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявлял о неготовности продолжать сокращать добычу сверх своей квоты, позволяя "безбилетникам" не выполнять соглашение.

Министр энергетики РФ Александр Новак замечал, что причины, по которым некоторые страны не выполняют соглашение, разные и нужно их проанализировать.

Согласно отчету ОПЕК и расчетам "Интерфакса", самый низкий процент исполнения сделки в июне у Ирака - 28%. Страна также ни разу за прошедшие полгода не соблюла свою квоту сокращения добычи - 210 тыс. б/с. ОАЭ должны снизить добычу нефти на 139 тыс. б/с, однако с начала 2017 года, когда начало действовать соглашение, ни разу не достигли 100-процентного выполнения. Так, по итогам июня, согласно отчету ОПЕК, страна выполнила сделку на 83%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


Действие соглашения ОПЕК и не-ОПЕК убрало с рынка за 6 месяцев более 350 млн баррелей нефти Новак предлагает выработать новые принципы отношений стран ОПЕК и не-ОПЕК после завершения сделки по сокращению добычи

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]