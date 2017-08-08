Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полностью соблюдать сделку ОПЕК+

Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, взятые в рамках сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, говорится в пресс-релизе картеля по итогам внеочередного заседания технического комитета по контролю за выполнением договоренностей.
Страны представили комитету свои видения развития нефтяного рынка и о перспективах своей добычи.
Указанные страны выразили полную приверженность существующему механизму мониторинга (уровней добычи, а не экспорта, как было недавно предложено - ИФ).
Выводы этого заседания будут в дальнейшем обсуждаться на внеочередном заседании 21 августа в Вене, говорится в релизе.
Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года. Позднее страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились снизить добычу нефти: квота ОПЕК - 1,2 млн б/с, не-ОПЕК - 558 тыс. б/с.
В июне уровень выполнения сделки оказался самым низким с начала года. По расчетам МЭА, в июне ОПЕК выполнила сделку на 78%, страны не-ОПЕК - на 82%. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее заявлял о неготовности продолжать сокращать добычу сверх своей квоты, позволяя "безбилетникам" не выполнять соглашение.
Министр энергетики РФ Александр Новак замечал, что причины, по которым некоторые страны не выполняют соглашение, разные и нужно их проанализировать.
Согласно отчету ОПЕК и расчетам "Интерфакса", самый низкий процент исполнения сделки в июне у Ирака - 28%. Страна также ни разу за прошедшие полгода не соблюла свою квоту сокращения добычи - 210 тыс. б/с. ОАЭ должны снизить добычу нефти на 139 тыс. б/с, однако с начала 2017 года, когда начало действовать соглашение, ни разу не достигли 100-процентного выполнения. Так, по итогам июня, согласно отчету ОПЕК, страна выполнила сделку на 83%.
Минобороны Азербайджана заявляет об уничтожении армянского диверсанта
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского подростка в результате обстрела с армянской стороны – Генпрокуратура
Бердымухамедов: Азербайджан и Туркменистан реализуют новые совместные проекты для диверсификации энергетических и транспортных маршрутов
Более 850 человек получили активы в рамках программы самозанятости в Азербайджане – замминистра труда
Google уволила сотрудника за письмо о непригодности женщин для работы в ИТ-секторе
Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Грузия объявила конкурсы на строительство 4 мини-ГЭС общей стоимостью $240 млн
Парламент ЮАР не поддержал вотум недоверия президенту
Грузинские военные примут участие в параде в Киеве 24 августа
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»