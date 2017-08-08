Пять человек погибли, десятки пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая

Не менее пяти человек стали жертвами землетрясения на юго-западе Китая, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, погибшие были туристами. Еще более 60 человек пострадали.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,1-6,2, по некоторым данным до семи, произошло в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок был отмечен в 13:20 по Гринвичу (17:20) в 279 км севернее города Чэнду.

Эпицентр находился на глубине 10 км.