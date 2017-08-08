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Дальнее зарубежье 08.08.2017 21:30

Пять человек погибли, десятки пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая

Не менее пяти человек стали жертвами землетрясения на юго-западе Китая, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, погибшие были туристами. Еще более 60 человек пострадали.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,1-6,2, по некоторым данным до семи, произошло в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчок был отмечен в 13:20 по Гринвичу (17:20) в 279 км севернее города Чэнду.

Эпицентр находился на глубине 10 км.

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Тэги: КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]