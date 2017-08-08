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СНГ 08.08.2017 21:32

Грузинские военные примут участие в параде в Киеве 24 августа

Грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория будут участвовать в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа, сообщил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"По его (Г.Маргвелашвили - ИФ) словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины", - сообщает пресс-служба главы украинского государства по итогам беседы двух лидеров.

4 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщал, что 24 августа, в День Независимости страны на выставке на Майдане в Киеве будет представлено около 70 единиц военной техники, а в военном параде примут участие представители около 10 стран-партнеров Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРАД, ГРУЗИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]