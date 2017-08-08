Грузинские военные примут участие в параде в Киеве 24 августа

Грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория будут участвовать в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа, сообщил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"По его (Г.Маргвелашвили - ИФ) словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины", - сообщает пресс-служба главы украинского государства по итогам беседы двух лидеров.

4 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщал, что 24 августа, в День Независимости страны на выставке на Майдане в Киеве будет представлено около 70 единиц военной техники, а в военном параде примут участие представители около 10 стран-партнеров Украины.