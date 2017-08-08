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Дальнее зарубежье 08.08.2017 21:35

Парламент ЮАР не поддержал вотум недоверия президенту

Парламент ЮАР проголосовал во вторник против вотума недоверия действующему президенту страны Джейкобу Зуме, сообщает южноафриканский новостной портал "Ньюс-24".

"Против" отстранения от власти главы государства проголосовали 198 членов парламента, "за" - 177. Голосование проходило тайно.

Отмечается, что это уже не первая попытка вынести вотум недоверия Дж.Зуме, который с 2009 года возглавляет эту страну. Однако все предыдущие попытки были блокированы большинством правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) в парламенте.

Ожидалось, что в этот раз голосование все же завершится вынесением вотума недоверия, так как впервые оно проводилось не в открытой форме.

Скандал вокруг нынешнего президента ЮАР связан с сериями обвинений в коррупции. Кроме того, широкое недовольство вызвало также его решение уволить ряд высокопоставленных чиновников, в том числе министра финансов страны Правина Гордана.

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Тэги: ЮАР, ПРЕЗИДЕНТ, НЕДОВЕРИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]