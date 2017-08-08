Парламент ЮАР не поддержал вотум недоверия президенту

Парламент ЮАР проголосовал во вторник против вотума недоверия действующему президенту страны Джейкобу Зуме, сообщает южноафриканский новостной портал "Ньюс-24".

"Против" отстранения от власти главы государства проголосовали 198 членов парламента, "за" - 177. Голосование проходило тайно.

Отмечается, что это уже не первая попытка вынести вотум недоверия Дж.Зуме, который с 2009 года возглавляет эту страну. Однако все предыдущие попытки были блокированы большинством правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) в парламенте.

Ожидалось, что в этот раз голосование все же завершится вынесением вотума недоверия, так как впервые оно проводилось не в открытой форме.

Скандал вокруг нынешнего президента ЮАР связан с сериями обвинений в коррупции. Кроме того, широкое недовольство вызвало также его решение уволить ряд высокопоставленных чиновников, в том числе министра финансов страны Правина Гордана.