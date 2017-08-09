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Дальнее зарубежье 09.08.2017 15:02

Конгрессмены-демократы и республиканец Маккейн критикуют угрозы Трампа в адрес КНДР

Члены конгресса США от демократической партии сочли неуместными слова президента страны Дональда Трампа, пообещавшего максимально решительный ответ в случае угрозы со стороны КНДР, сообщает в среду телеканал Эй-Би-Си.

Так, сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн назвала комментарии Д.Трампа "полной пафоса инициативой".

"США должны быстро наладить диалог с КНДР на высоком уровне и без предварительных условий", - считает она.

Другой влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин предположил, что комментарии президента "свидетельствуют о том, что у него неподходящий характер и неверная оценка ситуации, что делает сложным поиск выхода из серьезного кризиса (с КНДР - ИФ), с которым столкнулись США".

Еще один сенатор-демократ Брайан Шац назвал реакцию Д.Трампа "неразумной".

Недоволен комментариями президента США и его однопартиец - сенатор-ветеран от республиканской партии Джон Маккейн.

"В том, что он сказал, нет ничего ужасного. Но в то же время это - классическое высказывание Трампа, показывающее, как он склонен драматизировать ситуацию", - сказал он в эфире радио в Аризоне.

По оценке Дж.Маккейна острота кризиса вокруг КНДР соответствует "шести или, может быть семи баллам" по десятибалльной шкале.

"Я убежден, что правитель Северной Кореи - сумасшедший. Но при этом вряд ли он готов идти до конца (к конфликту с США - ИФ)", - добавил сенатор.

Как сообщалось, Д.Трамп предупредил во вторник, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае, они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]