Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   1.9965 RUR   0.0284 GBR   2.2085 TRY   0.4814

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 28° 47° Завтра 22° 34° 11 Авг 21° 31° 12 Авг 22° 32°

Дальнее зарубежье 09.08.2017 15:13

В США скорбят в связи с кончиной звезды кантри Глена Кэмпбелла

Американские знаменитости, представители эстрады и политики скорбят в связи с кончиной американского музыканта и актера Глена Кэмпбелла, сообщает в среду издание "Вашингтон пост".

"Опечален уходом Глена Кэмпбелла, великого артиста, великого человека. Спасибо за подаренные воспоминания!" - заявил в "Твиттере" сенатор США Джон Маккейн.

"Глен Кэмпбелл был одним из великих артистов и музыкантов нашего времени. Грустно узнать о смерти великого уроженца Арканзаса и американца", - написал бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби.

Многие американские музыканты выразили соболезнования семье покойного, назвав Г.Кэмпбелла "невероятно талантливым музыкантом и отличным другом".

"Помимо того, что он был потрясающим сольным исполнителем, Глен Кэмпбелл был также гениальным сессионным музыкантом..." -написал в своем "Инстаграме" Ленни Кравиц.

Печаль по поводу кончины музыканта выразили музыканты Блейк Шелтон, Чарли Дэниелс, Долли Партон, Брэд Пейсли и другие.

Накануне Г.Кэмпбелл скончался после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера в возрасте 81 года. Помимо своей яркой карьеры в качестве кантри-исполнителя, он также записывал музыкальные композиции совместно The Righteous Brothers, The Beach Boys, The Monkees и Фрэнком Синатрой, также работал с группой The Mamas & the Papas и Элвисом Пресли.

Г.Кэмпбелл является обладателем премии "Грэмми" за лучший альбом 1968 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕВЕЦ, КОНЧИНА, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Трамп хочет пригласить Андреа Бочелли выступить на своей инаугурации - газета В США в возрасте 80 лет умер певец Билли Пол Певец Принс за несколько дней до смерти был госпитализирован с передозировкой наркотиков Джастина Бибера подозревают в попытке ограбления в Лос-Анджелесе В Баку выступит с концертом популярный американский певец Майкл Болтон Певец Лепс может обжаловать решение США о введении против него санкций - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]