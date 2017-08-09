В США скорбят в связи с кончиной звезды кантри Глена Кэмпбелла

Американские знаменитости, представители эстрады и политики скорбят в связи с кончиной американского музыканта и актера Глена Кэмпбелла, сообщает в среду издание "Вашингтон пост".
"Опечален уходом Глена Кэмпбелла, великого артиста, великого человека. Спасибо за подаренные воспоминания!" - заявил в "Твиттере" сенатор США Джон Маккейн.
"Глен Кэмпбелл был одним из великих артистов и музыкантов нашего времени. Грустно узнать о смерти великого уроженца Арканзаса и американца", - написал бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби.
Многие американские музыканты выразили соболезнования семье покойного, назвав Г.Кэмпбелла "невероятно талантливым музыкантом и отличным другом".
"Помимо того, что он был потрясающим сольным исполнителем, Глен Кэмпбелл был также гениальным сессионным музыкантом..." -написал в своем "Инстаграме" Ленни Кравиц.
Печаль по поводу кончины музыканта выразили музыканты Блейк Шелтон, Чарли Дэниелс, Долли Партон, Брэд Пейсли и другие.
Накануне Г.Кэмпбелл скончался после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера в возрасте 81 года. Помимо своей яркой карьеры в качестве кантри-исполнителя, он также записывал музыкальные композиции совместно The Righteous Brothers, The Beach Boys, The Monkees и Фрэнком Синатрой, также работал с группой The Mamas & the Papas и Элвисом Пресли.
Г.Кэмпбелл является обладателем премии "Грэмми" за лучший альбом 1968 года.
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