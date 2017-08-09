В Сеуле заявляют, что верят в возможность быстрого решения северокорейской проблемы

В администрации южнокорейского президента заявили, что в Сеуле работают над тем, чтобы урегулировать северокорейскую ядерную и ракетную проблему максимально быстро, сообщает в среду агентство "Ренхап".

"Мы работаем над тем, чтобы в полной мере решить ядерную и ракетную северокорейскую проблему в максимально короткие сроки. И мы работаем с верой в то, что вероятность нашего успеха очень высока", - приводит агентство слова представителя южнокорейской администрации.

"Я не соглашусь с заявлением о том, что Корейский полуостров сталкивается с неминуемым кризисом. Это правда, что ситуация на полуострове становится все более серьезной из-за неоднократных провокаций со стороны Северной Кореи", - отметил он.

Комментарии из администрации южнокорейского президента последовали после заявления Пхеньяна о том, что он рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам.

В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) утверждается, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР "в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по району вокруг острова Гуам с помощью стратегических баллистических ракет средней и большей дальности "Хвасон-12".

Этот удар, как, отмечает ЦТАК, будет направлен против основных американских военных баз на Гуаме, включая базу ВВС США "Андерсен", где базируются стратегические бомбардировщики.

Президент США Дональд Трамп предупредил во вторник, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.

Угрожающая риторика звучит на фоне сообщений о том, что, по данным Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), в Северной Корее создана небольшая ядерная боеголовка, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. О подобной разработке сообщила во вторник газета "Вашингтон пост".