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Дальнее зарубежье 09.08.2017 15:45

Расследованием наезда автомобиля на французских военных займется контртеррористическое подразделение прокуратуры

Подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся связанными с терроризмом делами, приступило к расследованию наезда автомобиля на группу военнослужащих, сообщает в среду телеканал БФМ-ТВ.

Ранее сообщалось, что полиция Франции ведет поиск автомобиля, который совершил наезд на группу военных недалеко от Парижа.

По ее информации, инцидент произошел в городе Леваллуа-Перре в 9:00 МСК. Отмечается, что шесть военнослужащих получили травмы, все они доставлены в больницы. Никто из них не находится в критическом состоянии.

Эксперты отмечают, что атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу людей, стали характерным "почерком" террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В частности, несколько подобного рода нападений были совершены в последние месяцы в европейских странах.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВОЕННЫЕ, НАПАДЕНИЕ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]