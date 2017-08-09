Расследованием наезда автомобиля на французских военных займется контртеррористическое подразделение прокуратуры

Подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся связанными с терроризмом делами, приступило к расследованию наезда автомобиля на группу военнослужащих, сообщает в среду телеканал БФМ-ТВ.

Ранее сообщалось, что полиция Франции ведет поиск автомобиля, который совершил наезд на группу военных недалеко от Парижа.

По ее информации, инцидент произошел в городе Леваллуа-Перре в 9:00 МСК. Отмечается, что шесть военнослужащих получили травмы, все они доставлены в больницы. Никто из них не находится в критическом состоянии.

Эксперты отмечают, что атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу людей, стали характерным "почерком" террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В частности, несколько подобного рода нападений были совершены в последние месяцы в европейских странах.