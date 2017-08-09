В Таиланде мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за оскорбляющие короля музыкальные композиции

Подданного Таиланда приговорили к 20 годам тюремного заключения за размещение в интернете аудиозаписей, тексты которых оскорбляли членов королевской семьи этой страны, сообщают в среду западные СМИ.
Мужчину задержали в январе 2015 года за публикацию аудиозаписей, выпущенных под псевдонимом DJ Banpodj. В большей части текстов своих композиций он упоминает покойного короля Пхумипона Адульядета и его супругу.
Законодательство Таиланда запрещает диффамацию имени короля, королевы, наследника или регента, срок тюремного заключения за подобное нарушением может достигать 15 лет.
Как правило, такие случаи не предаются огласке, поскольку местные СМИ в свою очередь вынуждены подвергать цензуре их детали, чтобы избежать нарушений закона.
Армянским режиссерам справедливее было бы создавать фильмы о реальных, а не вымышленных трагедиях
Омбудсман Азербайджана призвала мировую общественность осудить истребление армией Армении мирных граждан
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в сентябре в Нью-Йорке
АБР вдвое увеличил сумму будущего кредита на развитие железнодорожной системы Азербайджана
SOCAR по итогам 2016г снизила оценку доказанных запасов нефти на 3,8%, газа – на 5,5%
Facebook создает в Германии второй центр по борьбе с интернет-ботами
Volkswagen стал официальным спонсором УЕФА в 2018-2022 гг
Выпуск кофе в Индии может упасть до минимума за 8 лет из-за засухи
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
«Здравствуй, Россия!»: азербайджанские школьники собираются в Москву
Nar представил обновленные роуминг-пакеты «Восток»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»