В Таиланде мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за оскорбляющие короля музыкальные композиции

Подданного Таиланда приговорили к 20 годам тюремного заключения за размещение в интернете аудиозаписей, тексты которых оскорбляли членов королевской семьи этой страны, сообщают в среду западные СМИ.

Мужчину задержали в январе 2015 года за публикацию аудиозаписей, выпущенных под псевдонимом DJ Banpodj. В большей части текстов своих композиций он упоминает покойного короля Пхумипона Адульядета и его супругу.

Законодательство Таиланда запрещает диффамацию имени короля, королевы, наследника или регента, срок тюремного заключения за подобное нарушением может достигать 15 лет.

Как правило, такие случаи не предаются огласке, поскольку местные СМИ в свою очередь вынуждены подвергать цензуре их детали, чтобы избежать нарушений закона.