Казахстанские сейсмологи объяснили ощутимость от землетрясения в Китае значительной глубиной очага

Отголоски от землетрясения в Китае в среду утром чувствовались даже в центре Казахстана, сообщил национальный центр данных Института геофизических исследований республики.

"На большой территории Казахстана сегодня утром люди почувствовали землетрясение. Многих людей эти толчки разбудили и заставили не на шутку поволноваться. Наиболее сильные колебания ощущались в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, особенно в районах, находящихся близ границ с Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении сейсмологов.

По их данным, из казахстанских населенных пунктов ближе всего к эпицентру находился поселок и железнодорожная станция Достык на границе с Китаем.

"Самые далекие населенные пункты, откуда поступили сообщения об ощутимости - Астана (преимущественно на высоких этажах), города Усть-Каменогорск и Курчатов. Сильные колебания, от которых люди проснулись и даже испытали чувство страха и паники, наблюдались в Сарканде, Жаркенте, Талдыкоргане. Испуг от толчков испытали и отдыхающие на курорте Алаколь. Землетрясение почувствовали даже в населенных пунктах на территории России на Алтае", - отмечается в сообщении.

Сейсмологи объяснили такую обширную площадь землетрясения его большой глубиной.

"Чем вызвано то, что землетрясение (. . .) ощущалось столь далеко от очага? Это объясняется его значительной глубиной - 26 км (по некоторым другим данным - 32 км), что нечасто наблюдается на территории Северного Тянь-Шаня и Джунгарии. Чем глубже залегает очаг землетрясения, тем при одной и той же магнитуде больше площадь, где землетрясение было ощутимым", - поясняют в институте.

Работа с данными этого землетрясения продолжается. Согласно информации сейсмологов, регистрируется большое количество афтершоков, которые обрабатываются и будут включены в сейсмические бюллетени Казахстанского национального центра данных.

Как сообщалось ранее, в среду на территории Китая в 5:28 по времени Астаны (2:28 мск) произошло землетрясение магнитудой, по разным данным, от 6,8 до 7,1. Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 14.8 располагался в 485 км к северо-восток от Алматы.

Подземные толчки почувствовали жители казахстанских городов Алматы, Талдыкоргана, Жаркента - интенсивность толчков в них составила 4 балла, а также жители Караганды и Усть-Каменогорска (2 балла).