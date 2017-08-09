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Дальнее зарубежье 09.08.2017 16:32

Столкновения между оппозицией и полицейскими вспыхнули в Кении

Сотни протестующих против результатов выборов президента Кении вышли на улицы города Кисуму, передают в среду западные СМИ.

Как отмечают издания, демонстранты выступают в поддержку бывшего премьер-министра страны оппозиционера Раила Одинга, который по результатам президентских выборов проиграл своему основному сопернику.

По словам очевидцев, участники протестов забаррикадировали некоторые дороги в городе и жгут автомобильные покрышки.

В свою очередь полицейские открыли огонь по протестующим.

По последним данным, действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов. Р.Одинга, согласно этим данным, набирает 44%.

Сам Р.Одинга отверг предварительные результаты, заявив, что они были подтасованы.

Во время президентских выборов в 2007 году более 1 тыс. кенийцев погибли и 600 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с массовыми столкновениями.

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Тэги: КЕНИЯ, СТОЛКНОВЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]