Столкновения между оппозицией и полицейскими вспыхнули в Кении

Сотни протестующих против результатов выборов президента Кении вышли на улицы города Кисуму, передают в среду западные СМИ.
Как отмечают издания, демонстранты выступают в поддержку бывшего премьер-министра страны оппозиционера Раила Одинга, который по результатам президентских выборов проиграл своему основному сопернику.
По словам очевидцев, участники протестов забаррикадировали некоторые дороги в городе и жгут автомобильные покрышки.
В свою очередь полицейские открыли огонь по протестующим.
По последним данным, действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов. Р.Одинга, согласно этим данным, набирает 44%.
Сам Р.Одинга отверг предварительные результаты, заявив, что они были подтасованы.
Во время президентских выборов в 2007 году более 1 тыс. кенийцев погибли и 600 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с массовыми столкновениями.
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