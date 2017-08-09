Жители трех иракских городов будут эвакуированы перед антитеррористической операцией - СМИ

Представители ООН и властей Ирака готовятся к эвакуации гражданских лиц Талль-Афара и ряда других городов в преддверии крупной антитеррористической операции, сообщают в среду иракские СМИ.

Ранее власти Ирака объявили о планах освобождения от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) городов Талль-Афар, Эль-Кайм и Хавиджа. Все они после освобождения от террористов Мосула являются основными оплотами ИГИЛ.

Координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи Ирака Лайза Гранд сообщила журналистам, что бригады по организации эвакуации мирных жителей направлены в район Талль-Афара, а также в провинции Киркук и Анбар, где находятся соответственно Хавиджа и Эь-Кайм.

Министерство обороны Ирака ранее объявило, что войска готовы к штурму этих трех городов и ждут только приказа.

Между тем, иракская полиция сообщила о введении комендантского часа в старом городе Мосула из-за вновь объявившихся там боевиков ИГИЛ.

10 июля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о разгроме террористов в Мосуле - втором по величине городе страны, который с 2014 года был столицей ИГИЛ.

Однако в обнародованном в среду заявлении полиции говорится, что группа террористов в старом городе Мосула вновь угрожает безопасности мирных жителей и что усиленные отряды сил безопасности прочесывают дома за домом с целью выявления и нейтрализации террористов.

Ранее на этой неделе министр внутренних дел в региональном правительстве Иракского Курдистана Карим Сиджари сообщил журналистам, что, "несмотря на освобождение Мосула, война с ИГИЛ будет еще долго продолжаться в силу наличия "спящих ячеек" террористов в городе, и особенно в тоннелях".

Министр также рассказал, что порядка 1,7 тыс. боевиков ИГИЛ, скрывавшихся под видом перемещенных лиц, арестованы службой безопасности Иракского Курдистана в лагерях беженцев.