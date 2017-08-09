Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $52,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли от снижения к росту в ходе торгов в среду на сигналах существенного снижения запасов топлива в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03увеличилась на $0,36 (0,69%) - до $52,50 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $0,33 (0,67%) - до $49,50 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 7,8 млн баррелей.

Официальные данные будут обнародованы министерством энергетики страны в 17:30 мск в среду. По прогнозам экспертов, отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 2,2 млн баррелей.

Вместе с тем рост цен на нефть сдерживается из-за того, что Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США в ежемесячном докладе повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017-2018 годы.

Согласно обновленному прогнозу, добыча в Штатах в 2017 году оставит в среднем 9,35 млн баррелей в сутки против ожидавшихся ранее 9,33 млн б/с. Прогноз на следующий год был повышен до 9,91 млн б/с с 9,9 млн б/с.