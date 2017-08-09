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ТЭК 09.08.2017 15:23

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $52,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли от снижения к росту в ходе торгов в среду на сигналах существенного снижения запасов топлива в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03увеличилась на $0,36 (0,69%) - до $52,50 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $0,33 (0,67%) - до $49,50 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 7,8 млн баррелей.

Официальные данные будут обнародованы министерством энергетики страны в 17:30 мск в среду. По прогнозам экспертов, отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 2,2 млн баррелей.

Вместе с тем рост цен на нефть сдерживается из-за того, что Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США в ежемесячном докладе повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017-2018 годы.

Согласно обновленному прогнозу, добыча в Штатах в 2017 году оставит в среднем 9,35 млн баррелей в сутки против ожидавшихся ранее 9,33 млн б/с. Прогноз на следующий год был повышен до 9,91 млн б/с с 9,9 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]