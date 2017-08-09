Количество банкоматов в Азербайджане за I полугодие выросло на 1,9%, pos-терминалов – сократилось на 2,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2017 года составляет 2,501 тыс. единиц, что на 1,9% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 июля в Баку установлено 1,358 тыс. банкоматов (рост на 2,7%), в регионах - 1,143 тыс. банкоматов (рост на 1%).

По данным ЦБА, в январе-июне 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало июля их численность составляет 70,019 тыс. единиц (спад на 2,5%).

При этом в Баку имеется 39,759 тыс. pos-терминалов (спад на 1,9%), в регионах – 30,26 тыс. (спад на 3,3%).

В объектах розничной торговли установлено 69,003 тыс. или 98,5% всех pos-терминалов.

А.Ахундов