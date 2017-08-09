Количество банкоматов в Азербайджане за I полугодие выросло на 1,9%, pos-терминалов – сократилось на 2,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 июля 2017 года составляет 2,501 тыс. единиц, что на 1,9% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 1 июля в Баку установлено 1,358 тыс. банкоматов (рост на 2,7%), в регионах - 1,143 тыс. банкоматов (рост на 1%).
По данным ЦБА, в январе-июне 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало июля их численность составляет 70,019 тыс. единиц (спад на 2,5%).
При этом в Баку имеется 39,759 тыс. pos-терминалов (спад на 1,9%), в регионах – 30,26 тыс. (спад на 3,3%).
В объектах розничной торговли установлено 69,003 тыс. или 98,5% всех pos-терминалов.
А.Ахундов
Армянским режиссерам справедливее было бы создавать фильмы о реальных, а не вымышленных трагедиях
Омбудсман Азербайджана призвала мировую общественность осудить истребление армией Армении мирных граждан
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в сентябре в Нью-Йорке
Facebook создает в Германии второй центр по борьбе с интернет-ботами
Volkswagen стал официальным спонсором УЕФА в 2018-2022 гг
Выпуск кофе в Индии может упасть до минимума за 8 лет из-за засухи
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
В Грузии забастовали строители участка автобана "Восток-Запад", главное требование - повышение зарплаты
В Париже положительно оценили решимость Трампа ответить на угрозу со стороны КНДР
Резкие высказывания властей США о КНДР не означают отказа от попыток мирно решить проблему - Тиллерсон
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
«Здравствуй, Россия!»: азербайджанские школьники собираются в Москву
Nar представил обновленные роуминг-пакеты «Восток»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»