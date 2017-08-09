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Дальнее зарубежье 09.08.2017 17:10

ЕС призывает КНДР выполнить резолюции СБ ООН и воздержаться от провокаций

Международное сообщество осудило решительным образом наращивание программы баллистических ракет и ядерной программы Северной Кореи и нарушение обязанностей КНДР, зафиксированных в резолюциях СБ ООН, заявила в среду на брифинге в Брюсселе Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Этот вопрос поднимался высоким представителем ЕС (по иностранным делам - ИФ) Федерикой Могерини в ходе ряда двусторонних встреч, состоявшихся в Маниле, в частности, с американским государственным секретарем господином Тилерсоном. Но также с министром иностранных дел Республики Корея и российским и китайским министрами и другими коллегами", - заявила пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать обострившуюся напряженность между США и КНДР.

По ее словам, на этих встречах Ф.Могерини подтвердила позицию ЕС, заключающуюся в том, что "КНДР должна полностью и без встречных условий выполнить в кратчайшие сроки резолюции Совета Безопасности ООН и воздерживаться от любых других провокационных действий, которые могли бы усилить напряженность в местном, региональном и международном масштабах".

"Прочный мир и денуклеризация Корейского полуострова должны быть достигнуты мирными средствами", - отметила представитель главы европейской дипломатии.

Она заявила, что ЕС продолжит осуществлять давление на Северную Корею, чтобы она уважала свои международные обязательства, через санкции ООН, рассчитывая привлечь КНДР к конструктивному диалогу с международным сообществом с целью выполнения резолюций СБ ООН.

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Тэги: ЕС, КНДР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]