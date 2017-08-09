Резкие высказывания властей США о КНДР не означают отказа от попыток мирно решить проблему - Тиллерсон

Резкие комментарии руководства США о КНДР не означают, что Вашингтон склоняется к военному пути решения северокорейской проблемы, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Тиллерсон отмечает, что обмен угрозами с КНДР не означает, что США близки к тому, чтобы выбрать военный путь", - сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Кроме того, глава госдепа США заверил, что Пхеньян сейчас не представляет реальной угрозы для американцев.

"Я не думаю, что от КНДР в настоящее время исходит реальная угроза. Американцы могут спокойно спать по ночам", - отметил Р.Тиллерсон.

Также он прокомментировал резкие слова в адрес КНДР президента США Дональда Трампа. По словам госсекретаря, северокорейский лидер Ким Чен Ын не понимает аккуратные формулировки, обычно используемые дипломатами, и потому Д.Трамп решил озвучить свою позицию таким образом, чтобы северокорейское руководство точно ее поняло.

Как сообщалось, Д.Трамп предупредил во вторник, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае, они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.