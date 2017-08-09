Выпуск кофе в Индии может упасть до минимума за 8 лет из-за засухи

Выпуск кофе в Индии в следующем сезоне может упасть до минимума за последние восемь лет из-за продолжительного периода сухой погоды на основных территориях его произрастания, прогнозирует Ассоциация объединенных плантаторов южной Индии (UPASI).

Производство за сельскохозяйственный год, который начнется 1 октября, может сократиться до примерно 300 тыс. тонн. Это будет самый низкий объем с 2009-2010 гг., когда урожай составлял 289,6 тыс. тонн.

В текущем сезоне выпуск кофе прогнозируется на уровне 316,7 тыс. тонн, приводит данные UPASI агентство Bloomberg.

По данным индийских метеорологов, объем осадков этим летом в стране был примерно на 18% меньше среднего уровня. При этом в штате Карнатака, на который приходится порядка 70% всего посадок кофе, количество осадков было на 26% ниже среднего показателя за последние полвека.

Индия поставляет в другие страны 70% кофе, и уменьшение урожая может негативно сказаться на экспорте. Это вызывает опасения, поскольку засуха также вызвала сокращение производства в Бразилии.

Цены на арабику подскочили примерно на 24% с июня, когда на бирже в Нью-Йорке был зафиксирован минимум за 15 месяцев. В Лондоне робуста подорожала на 16% с самого низкого уровня за семь месяцев, отмеченного в апреле.