Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   1.9965 RUR   0.0284 GBR   2.2085 TRY   0.4814

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 28° 47° Завтра 22° 34° 11 Авг 21° 31° 12 Авг 22° 32°

Это интересно 09.08.2017 16:15

Выпуск кофе в Индии может упасть до минимума за 8 лет из-за засухи

Выпуск кофе в Индии в следующем сезоне может упасть до минимума за последние восемь лет из-за продолжительного периода сухой погоды на основных территориях его произрастания, прогнозирует Ассоциация объединенных плантаторов южной Индии (UPASI).

Производство за сельскохозяйственный год, который начнется 1 октября, может сократиться до примерно 300 тыс. тонн. Это будет самый низкий объем с 2009-2010 гг., когда урожай составлял 289,6 тыс. тонн.

В текущем сезоне выпуск кофе прогнозируется на уровне 316,7 тыс. тонн, приводит данные UPASI агентство Bloomberg.

По данным индийских метеорологов, объем осадков этим летом в стране был примерно на 18% меньше среднего уровня. При этом в штате Карнатака, на который приходится порядка 70% всего посадок кофе, количество осадков было на 26% ниже среднего показателя за последние полвека.

Индия поставляет в другие страны 70% кофе, и уменьшение урожая может негативно сказаться на экспорте. Это вызывает опасения, поскольку засуха также вызвала сокращение производства в Бразилии.

Цены на арабику подскочили примерно на 24% с июня, когда на бирже в Нью-Йорке был зафиксирован минимум за 15 месяцев. В Лондоне робуста подорожала на 16% с самого низкого уровня за семь месяцев, отмеченного в апреле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, КОФЕ, УРОЖАЙ, ПРОГНОЗ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]