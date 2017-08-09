Трамп ставит себе в заслугу увеличение мощи ядерного арсенала США

Президент США Дональд Трамп заявил об успехах в модернизации ядерного арсенала страны.

"Мое первое распоряжение на посту президента было нацелено на обновление и модернизацию нашего ядерного арсенала. Теперь он намного мощнее, чем когда бы то ни было", - написал Д.Трамп в среду в "Твиттере".

"Нужно надеяться, что нам никогда не придется воспользоваться этой мощью. Но при этом в истории не будет периодов, во время которых США не будут самой могущественной страной в мире", - заявил президент.