Омбудсман Азербайджана призвала мировую общественность осудить истребление армией Армении мирных граждан

Уполномоченная по правам человека в Азербайджане Эльмира Сулейманова обратилась к международному сообществу с требованием осудить обстрелы со стороны ВС Армении азербайджанских населенных пунктов и мирного населения.
"Призываю мировое сообщество, авторитетные международные структуры и своих коллег принять действенные меры для прекращения продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана, убийства армянской стороной мирного азербайджанского населения и массового нарушения прав человека", - отметила Э. Сулейманова в обращении.
Омбудсман напомнила, что в результате последнего обстрела армянскими ВС приграничного с Арменией села Гаралар Товузского района осколочные ранения получил 13-летний житель села Рамин Юсифов и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Кроме того, 4 июля текущего года в результате обстрела армянскими ВС из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов села Алханлы Физулинского района погибли Сахиба Гулиева и ее полуторагодовалая внучка Захра Гулиева и получила осколочное ранение Сарвиназ Гулиева. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.
«В ходе апрельских провокаций ВС Армении в 2016 году погибло шесть мирных азербайджанских граждан, в том числе дети, и еще 34 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести», - отметила Э.Сулейманова.
Омбудсман подчеркнула, что мировое сообщество не может оставаться равнодушным к таким нечеловеческим преступлениям и должно добиться наказания оккупационной Армении в соответствии с Уставом ООН.
Обращение принято в адрес Генсека ООН, Совбеза ООН, Верховного комиссара по правам человека ООН, ЮНИСЕФ, Еврокомиссии, Организации Исламской солидарности, Совета Европы, ОБСЕ и других авторитетных международных организаций в связи с участившимися фактами обстрела со стороны ВС Армении населенных пунктов Азербайджана и убийства мирных граждан.
Р.Бабаев
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