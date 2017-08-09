Во Франции задержали подозреваемого в утреннем нападении на военнослужащих

Сотрудники французской полиции задержали в среду мужчину, подозреваемого в совершенном утром близ Парижа нападении на группу военнослужащих, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

По некоторым данным, в ходе задержания подозреваемый получил пулевое ранение. В настоящее время следователи выясняют, действительно ли он имеет отношение к нападению. Подробной информации о задержанном не приводится.

Ранее сообщалось, что неизвестный совершил наезд на автомобиле на группу военнослужащих контртеррористической операции Sentinelle в городе Леваллуа-Перре. Шесть военных пострадали.