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Дальнее зарубежье 09.08.2017 17:57

Во Франции задержали подозреваемого в утреннем нападении на военнослужащих

Сотрудники французской полиции задержали в среду мужчину, подозреваемого в совершенном утром близ Парижа нападении на группу военнослужащих, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

По некоторым данным, в ходе задержания подозреваемый получил пулевое ранение. В настоящее время следователи выясняют, действительно ли он имеет отношение к нападению. Подробной информации о задержанном не приводится.

Ранее сообщалось, что неизвестный совершил наезд на автомобиле на группу военнослужащих контртеррористической операции Sentinelle в городе Леваллуа-Перре. Шесть военных пострадали.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАПАДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]