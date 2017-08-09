Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   1.9965 RUR   0.0284 GBR   2.2085 TRY   0.4814

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 29° 46° Завтра 23° 34° 12 Авг 21° 31° 13 Авг 22° 32°

Дальнее зарубежье 09.08.2017 18:28

В Париже положительно оценили решимость Трампа ответить на угрозу со стороны КНДР

В правительстве Франции полагают, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности максимально реагировать в случае угрозы со стороны КНДР показывает его решимость, которую продемонстрировали бы и другие американские лидеры.

"Заявление американского президента в том виде, в котором оно было сделано этой ночью, полно решимости, которую могли бы проявить все президенты США, поскольку они не могли бы принять, чтобы часть их территории стала местом, куда была бы запущена баллистическая ракета, оснащенная ядерным боезарядом", - сказал в среду представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

Ранее Д.Трамп предупредил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ТРАМП, КНДР


Похожие новости


Трамп обсудил с постпредом Франции при ООН президентские выборы в стране Шеф Пентагона посетил военную базу США в Джибути, выразил надежду, что Франция продолжит борьбу с терроризмом в Африке Теракт в Париже повлияет на результаты выборов президента Франции - Трамп ЦРУ занималось сбором информации о выборах во Франции в 2012 году - WikiLeaks Олланд считает администрацию Трампа "вызовом" для ЕС Обама почтил память погибших в терактах в Париже, посетив концертный зал "Батаклан"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]