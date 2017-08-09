В Париже положительно оценили решимость Трампа ответить на угрозу со стороны КНДР

В правительстве Франции полагают, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности максимально реагировать в случае угрозы со стороны КНДР показывает его решимость, которую продемонстрировали бы и другие американские лидеры.

"Заявление американского президента в том виде, в котором оно было сделано этой ночью, полно решимости, которую могли бы проявить все президенты США, поскольку они не могли бы принять, чтобы часть их территории стала местом, куда была бы запущена баллистическая ракета, оснащенная ядерным боезарядом", - сказал в среду представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

Ранее Д.Трамп предупредил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.