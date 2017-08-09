В Париже положительно оценили решимость Трампа ответить на угрозу со стороны КНДР

В правительстве Франции полагают, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности максимально реагировать в случае угрозы со стороны КНДР показывает его решимость, которую продемонстрировали бы и другие американские лидеры.
"Заявление американского президента в том виде, в котором оно было сделано этой ночью, полно решимости, которую могли бы проявить все президенты США, поскольку они не могли бы принять, чтобы часть их территории стала местом, куда была бы запущена баллистическая ракета, оснащенная ядерным боезарядом", - сказал в среду представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.
Ранее Д.Трамп предупредил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.
"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.
Армянским режиссерам справедливее было бы создавать фильмы о реальных, а не вымышленных трагедиях
Омбудсман Азербайджана призвала мировую общественность осудить истребление армией Армении мирных граждан
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху в сентябре в Нью-Йорке
Министр экономики Турции заявил о готовности принять ответные меры на ограничения поставок турецких томатов в РФ
АБР увеличил до $400 млн кредит на развитие железнодорожной системы Азербайджана
SOCAR по итогам 2016г снизила оценку доказанных запасов нефти на 3,8%, газа – на 5,5%
Facebook создает в Германии второй центр по борьбе с интернет-ботами
Volkswagen стал официальным спонсором УЕФА в 2018-2022 гг
Выпуск кофе в Индии может упасть до минимума за 8 лет из-за засухи
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
«Здравствуй, Россия!»: азербайджанские школьники собираются в Москву
Nar представил обновленные роуминг-пакеты «Восток»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»