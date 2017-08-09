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Дальнее зарубежье 09.08.2017 19:03

В МИД Китая призывают не допустить эскалации ситуации на Корейском полуострове

Власти Китая обеспокоены ростом напряженности в связи с ситуацией вокруг КНДР и взаимными угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном, говорится в распространенном в среду заявлении главы МИД КНР Ван И.

Как отметил министр, страны, вовлеченные в этот конфликт, должны "избегать слов и действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности".

При этом Ван И подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове "сложная и требует особого подхода".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил о готовности отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

Угрожающая риторика звучит на фоне сообщений о том, что, по данным Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), в Северной Корее создана небольшая ядерная боеголовка, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. О подобной разработке сообщила во вторник газета "Вашингтон пост".

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, СИТУАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]