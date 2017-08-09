В МИД Китая призывают не допустить эскалации ситуации на Корейском полуострове

Власти Китая обеспокоены ростом напряженности в связи с ситуацией вокруг КНДР и взаимными угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном, говорится в распространенном в среду заявлении главы МИД КНР Ван И.
Как отметил министр, страны, вовлеченные в этот конфликт, должны "избегать слов и действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности".
При этом Ван И подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове "сложная и требует особого подхода".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил о готовности отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.
Угрожающая риторика звучит на фоне сообщений о том, что, по данным Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), в Северной Корее создана небольшая ядерная боеголовка, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. О подобной разработке сообщила во вторник газета "Вашингтон пост".
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