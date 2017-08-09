Армянским режиссерам справедливее было бы создавать фильмы о реальных, а не вымышленных трагедиях

Армянским деятелям киноискусства стоило бы обратить внимание на трагедию всех азербайджанских жителей Армении, изгнанных с родных мест, за пару недель зимы 1988 года, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» политолог Фуад Ахундов, комментируя фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Последний житель».

Фильм повествует о последнем армянском обитателе села на территории Азербайджана, которое покинуло армянское население. Главный герой картины – Абгар – не собирается покидать родное село.

«В фильме речь идет об одном армянине лишь в одном селе Азербайджана. В целом же в Азербайджане по сей день проживает до 30 тыс. армян, и никто их насильно не пытался изгнать с насиженных мест. Азербайджанцев же выгнали из Армении всего за три недели в ноябре-декабре 1988 года, причем они не имели возможности забрать все вещи, и изгнание сопровождалось насилием и убийствами. В итоге за этот период родные места покинули около 250 тыс. азербайджанцев. И эта спешка была основана на том, чтобы не дать хода инициативе по созданию азербайджанской автономии в рамках Армянской ССР по аналогии с Нагорно-карабахской автономной областью в составе Азербайджанской ССР. Это же полностью ставило крест на сепаратистских настроениях в Нагорном Карабахе, так как аналогично азербайджанцы в Армении могли бы также попросить присоединения к Азербайджану. И факт насильственного изгнания азербайджанцев из Армении тщательно скрывается до сих пор. Как говорится, нет азербайджанцев – нет проблем», - отметил Ф.Ахундов.

По его словам, в итоге такой политики Армения превратилась в моноэтническое государство, в которой почти 100% населения составляют армяне. «Это вынужден был признать и замминистра иностранных дел Армении Ашот Ховакимян на обсуждениях в комитете ООН 25-28 апреля 2017 года при обсуждении отчета по исполнению международных обязательств в рамках Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации. Когда Ховакимяна спросили, почему в отчете нет ни слова по ситуации с азербайджанским населением Армении, и сколько проживает азербайджанцев, он признал, что ни одного и отметил, что Армения фактически является мононациональной страной. При этом он пытался выкрутиться тем, что нацменьшинства не хотят афишировать свое происхождение, но тем самым всем стало ясно,что дискриминационная, ничем не прикрытая политика Армении дает свои плоды. А когда на следующий день заминистра заявил, что в Армении нашли одну азербайджанку, то это вообще вызвало смех в зале», - отметил Ф.Ахундов.

Политолог отметил, что политикой неприязни ко всем нацменьшинствам, и в особенности к азербайджанцам, режим в Ереване основательно почистил всю территорию страны.

«Сегодняшняя Армения, это страна, управляемая по алгоритму Роберта Кочаряна и партии «Дашнакцютун» и других террористических организаций, о несовместимости азербайджанцев и армян. Выступая в январе 2003 года на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Кочарян, будучи президентом, сказал следующее: «Армяне и азербайджанцы генетически несовместимы».Как следствие сегодня в Армении нет ни одного азербайджанца. Но при этом в соседних странах, к примеру, в Грузии, Турции, России, Иране и даже в Азербайджане армяне и азербайджанцы вполне мирно живут вместе, их дети ходят в одни школы и никаких проблем с совместимостью нет», - отметил Ф.Ахундов.

«Такое мононациональное государство возникло в регионе, где тесно переплетены многие народы, объединенные в рамках одного государства. Это мы можем видеть на примере не только Азербайджана, но и Грузии, Турции, Ирана и только посередине всех этих государств белым пятном находится моноэтническая Армения», - сказал Ф.Ахундов.

Он подчеркнул, что политика насильственного изгнания азербайджанцев затем продолжилась в оккупированном армянами Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана. «Причем там жестокость армян обрела характер фашистского зверства, когда в Ходжалы за ночь были зверски убиты более 600 человек, подавляющее большинство которого были дети, женщины и старики», - сказал Ф.Ахундов.

«Армянским режиссерам, постоянно обращающимся к темам армянской трагедии то в Турции, то в Азербайджане, стоит обратить внимание на свою уникальную страну, где не то что в селе, даже во всем государстве не найдешь ни одного азербайджанца и попытаться изобразить в своих фильмах именно эту реальную, а не вымышленную трагедию», - посоветовал Ф.Ахундов.