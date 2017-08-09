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Дальнее зарубежье 09.08.2017 19:14

Мэр Нагасаки призвал к денуклеаризации в день памяти жертв атомной бомбардировки

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ в 72-ю годовщину атомной бомбардировки города призвал мировое сообщество к денуклеаризации, заявив, что Нагасаки должен остаться последним местом на земле, который подвергся удару ядерным оружием, сообщает в среду "Нагасаки синбун".

"По миру распространяется сильное чувство тревоги о том, что в не таком далеком будущем это оружие могут снова применить. Нагасаки должен быть последним местом, которое пострадало от атомной бомбы", - заявил он в ходе церемонии памяти жертв бомбардировки в Парке мира Нагасаки.

Память погибших почтили минутой молчания тысячи человек, включая пожилых людей, переживших бомбардировку, а также родственники жертв. Церемония началась в 11:02 по местному времени, поскольку именно в это время 72 года назад американский самолет сбросил ядерную бомбу на город.

Первую ядерную бомбу США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года. Через три дня США осуществили атомную бомбардировку Нагасаки. Жертвами двух ударов считаются более 440 тыс. человек, в том числе, скончавшиеся от болезней в результате полученного облучения.

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Тэги: ЯПОНИЯ, НАГАСАКИ, БОМБА, ПАМЯТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]