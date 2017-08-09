Facebook создает в Германии второй центр по борьбе с интернет-ботами

Американская Facebook, владелец крупнейшей в мире соцсети, планирует существенно увеличить количество сотрудников в Германии, занимающихся удалением противоречащих закону и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации.

Осенью в Эссене откроется второй центр по борьбе с интернет-троллями, в котором будут работать 500 человек, сообщила компания в среду в Берлине.

В первом подобном германском центре, действующем с 2015 года в Берлине, в настоящее время штат также расширяется, и число сотрудников планируется увеличить до 700 человек.

"Мы осознаем свою ответственность и будем и далее прилагать все усилия в борьбе с противозаконным контентом", - заявил директор Facebook по Центральной Европе Мартин Отт, слова которого цитирует Deutsche Welle.

Таким образом руководство соцсети отвечает на изменение законодательства ФРГ. В соответствии с утвержденным в июне Бундестагом законом, интернет-платформы должны теперь быстрее реагировать на появление подстрекательских высказываний и заведомо ложной информации и удалять ее. При явном нарушении закона это должно происходить в течение 24 часов, в менее ясных случаях - в течение одной недели. В противном случае соцсетям грозят денежные штрафы размером до 5 млн евро.

Критики этого закона указывают на то, что интернет-компании тем самым получили возможность самостоятельно трактовать законодательство. Кроме того, они опасаются, что теперь, чтобы избежать штрафов, будет удаляться больше контента, чем необходимо.

Между тем Facebook усиливает борьбу с интернет-ботами не только в Германии. Число сотрудников по всему миру, проверяющих содержание страниц в соцсети, будет увеличено до 7,5 тыс. человек с 4,5 тыс., пишет dpa.