Премьер-министр Франции назвал снижение налогов одной из основных задач 2018 г

Снижение налогов с целью повышения экономической активности будет одной из основной задач бюджетной политики французского правительства в 2018 году, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью RTL Radio.

В первую очередь он хочет "уменьшить налоги, которые подрывают конкурентоспособность нашей страны".

Правительство Франции запланировало на следующий год сокращение налогов на 11 млрд евро и снижение госрасходов на 20 млрд евро, чтобы уменьшить бюджетный дефицит до 2,7% ВВП.