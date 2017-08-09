В ЕС расценивают ситуацию с заражением куриных яиц инсектицидом как приоритет и помогут пострадавшим странам справиться с проблемой

Еврокомиссия (ЕК) не будет предвосхищать итоги обсуждения в бельгийском парламенте в среду вопроса о заражении куриных яиц инсектицидом - фипронилом, но примет их к сведению с последующими выводами, сообщил официальный представитель ЕК Даниэль Росарио.
"Еврокомиссия внимательно следит за подготовкой результатов расследования в связи с обнаружением фипронила в куриных яйцах. Все, что связано с продовольственной безопасностью, является приоритетом, и к этому в службах Комиссии относятся как к таковому", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в среду.
Его попросили прокомментировать утверждение бельгийского министра сельского хозяйства Дени Дюкарма, который заявил в парламенте, что в Нидерландах присутствие в яйцах инсектицида было обнаружено еще в середине ноября 2016 года, но власти страны не предупредили об этом другие государства ЕС. В то же время установлено, что бельгийскому Агентству по безопасности продовольственной цепи стало известно о заражении яиц еще в начале июня, а власти страны объявили об этом только 20 июля. В последние дни в СМИ Бельгии появилась информация, что первые зараженные инсектицидом пробы были получены 15 мая.
По словам Д.Росарио, Еврокомиссия и затронутые проблемой государства ЕС находятся "в регулярном контакте на техническом и политическом уровнях", и в Брюсселе отслеживают развитие ситуации. Член ЕК по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис обсуждал эту проблему с министрами сельского хозяйства Бельгии, Германии и Нидерландов.
"Государства-члены ЕС несут главную ответственность за расследование и принятие необходимых мер. Комиссия уже приняла свои меры и продолжит их принимать, оказывая помощь государствам-членам. Она предпримет все усилия, чтобы поднять уровень прозрачности, координации и сотрудничества между странами ЕС", - заверил представитель Европейской комиссии.
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