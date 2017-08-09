Число зарядных станций для электромобилей в Китае превысило 160 тыс

Количество общественных зарядных станций для электромобилей в Китае по данным на конец мая составило 161 тыс.
Парк автомобилей на новых источниках энергии в стране составляет 1,004 млн, или свыше 50% от глобального показателя, сообщил заместитель генерального директора компании China Auto CAIEC Ltd. Син Вэйцян на пресс-конференции в городе Хэфэй.
В январе-июне текущего года в КНР было продано 195 тыс. автомобилей, работающих на экологически чистых источниках энергии. Как предполагается, в ближайшие три года рост продаж сохранится на уровне 35-40%, и к 2020 году объем реализации достигнет 1,5 млн машин.
В 2016 году в Китае было продано 507 тыс. "чистых" автомобилей, по этому показателю страна два года подряд занимает первое место в мире, сообщает агентство "Синьхуа".
В Хэфэе 1-3 сентября в шестой раз пройдет международная выставка энергосберегающих и работающих на новых источниках энергии автомобилей, в которой примут участие более 200 предприятий по производству машин и запчастей.
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