Nar представил обновленные роуминг-пакеты «Восток»

Оператор Nar, известный своими выгодными роуминг-пакетами, представил обновленные пакеты «Восток», нацеленные на удовлетворение спроса абонентов на услуги роуминга, возросшие в связи с летним сезоном. С новыми пакетами «Восток» настало самое время получить настоящее удовольствие от путешествия. Отныне, отправляясь в Дубай или другие города Объединенных Арабских Эмиратов, можно делиться впечатлениями с родными и близкими и оставаться на связи, не беспокоясь о ценах на услуги роуминга.
Предложение «Восток» состоит из двух пакетов: «Восток-5» и «Восток-15». В рамках пакета «Восток-5» предоставляется 5 минут для входящих звонков, 5 минут для исходящих звонков и 500 МБ интернет-трафика. Срок использования пакета составляет 3 дня с момента заказа. В пакет «Восток-15» входят 15 минут для входящих звонков, 15 минут для исходящих звонков и 1500 МБ интернет-трафика. Срок использования этого пакета составляет 30 дней с момента заказа.
Один из понравившихся пакетов «Восток» можно заказать находясь как в Азербайджане, так и по приезду в ОАЭ. Чтобы заказать пакет «Восток-5» нужно отправить SMS с текстом +5 на короткий номер 777 или набрать код *777#5#YES на своем мобильном устройстве, в то время как пакет «Восток-15» можно заказать отправив SMS с текстом +15 на номер 777 или набрав код *777#15#YES. Пакеты можно заказывать в неограниченном количестве. Данным предложением могут воспользоваться все абоненты как предоплаченных, так и пост-оплаченных тарифов Nar, подключившиеся к сети таких операторов ОАЭ как Du или Etisalat.
Более подробную информацию об услугах роуминга Nar можно получить посетив интернет-страницу nar.az.
Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.
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